Das sagen Käufer und Stadt Vertrag unterzeichnet: Das passiert auf dem Giese-Areal in Papenburg Von Christoph Assies | 12.09.2023, 08:14 Uhr Nun ist klar, wie es auf der Fläche des ehemaligen Autohauses Giese an der Friederikenstraße in Papenburg weitergeht. Foto: Christoph Assies up-down up-down

Die Abrissbagger sind mittlerweile abgezogen, aktuell wird das, was vom ehemaligen Autohaus Giese an der Friederikenstraße in Papenburg übrig ist, auf der Fläche sortiert. Jetzt ist auch klar, wie es auf dem 20.000 Quadratmeter großen Areal weitergeht.