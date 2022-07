Wie die Polizei am Montag mitteilte, hatten Zeugen in der Nacht zum Samstag gegen 3 Uhr beobachtet, wie die drei Männer ein Drahtseil an dem Geldautomaten befestigten und mit einem Auto versuchten, den Automaten aus seiner Verankerung zu reißen. Dabei riss jedoch das Seil und die Täter flüchten mit dem Auto.