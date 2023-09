Rund 600 Kontrollen seien es im Emsland am Mittwoch gewesen, gibt Marco Ellermann, Sprecher der Polizeidirektion Osnabrück, auf Anfrage bekannt. Dabei stellten die Polizisten etwa 100 Verkehrsordnungswidrigkeiten fest. Geahndet wurden dabei vor allem nicht angepasste Geschwindigkeiten oder keine beziehungsweise unzureichende Beleuchtung.

Präventionsteams im Einsatz

Im gesamten Gebiet der Polizeidirektion Osnabrück gab es vom Teutoburger Wald bis zu den ostfriesischen Inseln am Aktionstag 6000 Kontrollen bei Verkehrsteilnehmern, bei denen 900 Verstöße festgestellt wurden. Neben den geahndeten Verstößen im Rahmen von eingerichteten Kontrollstellen sowie zahlreicher mobiler Kontrollen, waren laut einer Pressemitteilung der Polizei auch Präventionsteams an Schulen und andernorts unterwegs, um auf die Gefahren im Straßenverkehr aufmerksam zu machen.

Der Aktionstag startete am Dienstagmorgen um 6 Uhr und dauerte bis Mitternacht an. „Insgesamt eine gelungene Aktion, die bestenfalls zu mehr gegenseitiger Rücksichtnahme und mehr Gelassenheit im Straßenverkehr führt“, wird Ellermann in der Mitteilung zitiert, „am Ende wollen alle gut und sicher ans Ziel kommen.“