„Die Kinder in der Schule haben immer wieder an unseren Armen gerieben, weil sie glaubten, dass so die Farbe von unserer Haut geht“, berichtet die stellvertretende Vorsitzende Annegret Krause. Die Schule wurde von der Nyeri-Kinderhilfe mit Fußballtrikots des SV Nortmoor ausgestattet. Kurios: Wenn die Schüler nun unter kenianischer Sonne kicken, machen sie dabei Werbung für den ostfriesischen Kräuterschnaps „Echter Folts-Kruiden“.

Apropos Werbung: Dank finanzieller Unterstützung einer örtlichen Mediengruppe und einer guten Verbindung zu den lokalen Behörden machen neuerdings vier große Info-Tafeln mit Wegweiser an den wichtigsten Straßen in Nyeri auf den Verein aufmerksam, der vornehmlich ein Heim für rund 30 Kinder und Jugendliche in der Stadt unterstützt. Die Helfer haben das bislang gepachtete Grundstück mitsamt den Gebäuden wie beabsichtigt inzwischen gekauft. Die Bewohner bleiben in der Regel bis zur Ausbildung in der Obhut der Nyeri Kinderhilfe. Grundsätzlich gilt: so lange, bis sie gerüstet sind, dass sie auf eigenen Füßen stehen und ihr Leben meistern können. Dazu gehört eine gute Schul- und Berufsausbildung mit qualifiziertem Abschluss. Peter Mwangi beispielsweise hat das College erfolgreich abgeschlossen und wartet nun auf eine Zulassung in den Polizeidienst.

Auto gekauft

Einmal im Jahr fliegt der Vorstand (auf eigene Kosten) nach Nyeri, um nach dem Rechten zu sehen, Finanzielles und andere Dinge zu regeln. Dazu gehört beispielsweise, Schulgeld, -bücher und -uniformen für ein komplettes Jahr zu bezahlen. Im Mittelpunkt der jüngsten Reise stand ein frischer Außenanstrich für alle Gebäude auf dem Gelände des Kinderheims. Außerdem hat der Verein einen Gebrauchtwagen für das Heim angeschafft. Daniel Gakwa, der Kontaktmann des Vereins vor Ort, hatte bislang alle für das Heim notwendigen Fahrten mit seinem Privatwagen erledigt. „Der alte Wagen hatte nun aber den Geist aufgegeben“, sagt Vereinschef Nikolaus Nordmann.

Mit im Gepäck hatten Nordmann und seine Mitstreiter außer einem Bericht dieser Zeitung über eine Spendenaktion der Papenburger Michaelschule zugunsten der Nyeri Kinderhilfe insgesamt 250 Briefe von Schülern der Michaelschule und der Grundschule Völlen . In den zum Teil liebevollen und durchweg in Englisch verfassten Schreiben bringen die Schüler ihren Wunsch nach einer Brieffreundschaft zum Ausdruck. Der Verein verteilte die Briefe im Heim sowie an drei kenianischen Schulen. Von dort brachten die Helfer nun die nicht minder liebevoll gestalteten Antwortschreiben mit. Viele davon zieren Fotos ihrer Absender. Nordmann wird einen Teil der Briefe morgen in der Michaelschule verteilen.

Förderer und Freunde können die Arbeit weiterhin mit einem symbolischen Teilerwerb des Kinderheims unterstützen. Die im vergangenen Dezember gestartete Aktion laufe gut, berichtet Susanne Nordmann. „Zuletzt haben wir ein Hochbett für 100 Euro und ein Türschloss für 10 Euro verkauft.“ Für die symbolischen Teilhaber gibt es im Gegenzug „Besitzurkunde“ und Spendenbescheinigung.

Annegret Krause dankt allen Spendern, ohne deren Unterstützung das Engagement nicht möglich wäre. Am 24. August steigt auf dem Schützenplatz in Völlenerfehn ein Benefizkonzert mit der Westoverledinger Rockband Hearts Fear.