Verein für Handel, Handwerk und Verkehrlädt am 10. April ein Frühlingsfest in Aschendorf Von Michaela Rohe | 05.04.2011, 15:30 Uhr

Mit einem bunten Programm feiert Aschendorf am Sonntag, 10. April, sein traditionelles Frühlingsfest. In der Ortsmitte und im Gewerbegebiet warten tolle Angebote und Aktionen auf die Besucher. Der Verein für Handel, Handwerk und Verkehr Aschendorf (HHV) als Ausrichter wird dabei von den örtlichen Vereinen unterstützt. Auch die Einzelhandelsgeschäfte, die an diesem Tag geöffnet sind, beteiligen sich an dem Frühlingsfest.