Nun hängt schon das zweite Paar Schuhe direkt daneben. Wer die Schuhe über die Leitung wirft und warum, weiß niemand. Es gibt verschiedene Theorien über dieses als „Shoefiti“, angelehnt an Graffiti, oder „Shoe tossing“ bekannte Phänomen. Weltweit gibt es Berichte über in der Luft hängende Schuhe. Die Theorien reichen von der Feier des Schulabschlusses bis hin zur Markierung von Drogenumschlagsplätzen in amerikanischen Vororten. In Schottland haben die Schuhe eine ganz andere Bedeutung: Hängen dort Schuhe über Ästen oder Leitungen, hat vor Kurzem ein Mann in der Nähe dieses Ortes seine Unschuld verloren. Letztlich lässt sich der Ursprung wohl nicht mehr klären. Welche dieser Theorien für Herbrum zutrifft, ist derzeit noch ungeklärt.