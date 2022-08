Durch einen „Knick“ in der Ausfahrt des Kreisels soll verhindert werden, dass Autofahrer zu schnell raus fahren. FOTO: Luca Hagewiesche up-down up-down Gefährliche Manöver Häufig Unfälle im Kreisel: Eine Stelle in Rhauderfehn ist auffällig Von Luca Hagewiesche | 10.08.2022, 15:15 Uhr

In Kreisverkehren in der Region kommt es häufig zu Unfällen. Doch besonders ein Kreisel wird von der Polizei beobachtet: Der Kreisverkehr an der Rhauderfehner Sparkasse, der die Straßen Rajen, die 1. Südwieke und die B 438 miteinander verbindet.