Die Polizei sucht in Papenburg nach einer Sachbeschädigung nach Zeugen. FOTO: David Inderlied Polizei sucht Zeugen Unbekannte besprühen Stromkasten in Papenburg mit Hakenkreuz Von Mirco Moormann | 07.03.2022, 16:44 Uhr

Am Bahnübergang an der Waldstraße in Papenburg ist ein Stomkasten mit einem Hakenkreuz beschmiert worden. Die Polizei sucht nach Zeugen der Tat, die sich schon vor einem Monat ereignete.