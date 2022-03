Vitali und Wladimir Klitschko machen sich für ihr Heimatland Ukraine stark. FOTO: Efrem Lukatsky/dpa Hilfe für Kinder in der Ukraine Aktion in Papenburg und Meppen: Kinos zeigen Dokumentarfilm „Klitschko“ Von Mirco Moormann | 11.03.2022, 17:51 Uhr

Ins Kino gehen und dabei anderen helfen: Das ist am Sonntag, 20. März 2022, in den Kinos der Familie Muckli unter anderem in Papenburg und Meppen möglich. Das Eintrittsgeld zum Film „Klitschko“ geht an Hilfsprojekte in der Ukraine.