FOTO: Christian Belling Neues Kreuzfahrtschiff aus Papenburg Überführung über die Ems: Disney Wish verlässt Meyer Werft Von Kristina Müller | 30.03.2022, 06:43 Uhr | Update vor 31 Min.

Am frühen Mittwochmoren verlässt die „Disney Wish“ ihren Heimathafen an der Meyer Werft in Papenburg in Richtung Nordsee.