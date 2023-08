Die Amprion Offshore GmbH aus Dortmund steigt in die Planungen des Energiekorridors „Windader West“ ein. Bis zu acht Gigawatt Leistung aus Offshore-Windenergie soll die Stromverbindung direkt nach Nordrhein-Westfalen bringen. In Summe soll so der Energiebedarf von acht Millionen Menschen gedeckt werden.

Damit Deutschland seine Klimaziele erreicht, sollen Windparks auf See im Jahr 2035 so viel Leistung bereitstellen wie etwa 50 große Kohlekraftwerke. Besonders in den Lastzentren im Westen Deutschlands soll Offshore-Windenergie konventionelle Energieträger ersetzen. Dafür braucht es laut Mitteilung des Unternehmens neue Leitungen, die sie mit dem Übertragungsnetz an Land verbinden – sogenannte Offshore-Netzanbindungssysteme. Das ist die Aufgabe der „Windader West“.

Sie umfasst die vier Offshore-Netzanbindungssysteme NOR-15-1, 17-1, 19-1 und 21-1. Die Seekabel beginnen bei den Windparks in der Nordsee und führen als Erdkabel von der Küste bis zu ihren Verknüpfungspunkten im Ruhrgebiet. Dabei durchqueren sie das Emsland von Nord nach Süd, der Korridor für den Trassenverlauf führt direkt über Papenburg und knapp vorbei an Meppen und Lingen.

Der Trassenverlauf der Leitungen im Emsland. Grafik: Amprion GmbH

2032 sollen die ersten zwei Gigawatt Offshore-Leistung über eine Leitung der Windader West nach Nordrhein-Westfalen fließen. Die restlichen drei Leitungen sollen in den Jahren 2033, 2034 und 2036 in Betrieb gehen. Die vier Leitungen haben eine Übertragungsleistung von jeweils zwei Gigawatt.

Genauer Trassenverlauf für Erdkabel im Emsland wird noch gesucht

In dem frühen Planungsstadium der Windader West, in dem zunächst ein Trassenkorridor für den Verlauf der Erdkabel gesucht wird, möchte Amprion die Träger öffentlicher Belange und die Öffentlichkeit mit einbeziehen. Im Oktober sollen öffentliche Informationsveranstaltungen stattfinden, in denen über das Projekt informiert werden soll.

Die Leitungen enden an den Umspannanlagen Niederrhein in Wesel (NOR-21-1), Kusenhorst zwischen Dorsten, Marl und Haltern (NOR-15-1), Rommerskirchen in Bergheim (NOR-17-1) und Oberzier (NOR-19-1). In der Nähe des jeweiligen Netzverknüpfungspunktes wird eine Konverterstation benötigt, die den ankommenden Gleich- in Wechselstrom umwandelt und in das Stromnetz an Land einspeist.