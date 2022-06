In der Herren-Kreisliga Nord steht unverändert der SV Surwold mit 27:1 Punkten ganz oben in der Tabelle vor dem SV Rastdorf (20:2). In der Rückserie gaben beide Mannschaften bislang keinen Punkt ab und werden die Meisterschaft wohl unter sich ausmachen. Mit 20:6 beziehungsweise 17:5 Zählern folgen die Mannschaften des SV Esterwegen und von Raspo Lathen. Auch diese Mannschaften haben in der Rückserie bislang noch kein Spiel verloren, mussten aber je ein Remis gegen SV Surwold II beziehungsweise Eintracht Börger hinnehmen.

In der 1. Kreisklasse Herren Nord hält der Zweikampf um den Staffelsieg zwischen den Sportfreunden Bockhorst und Eintracht Papenburg an. Beide Mannschaften liegen unangefochten an der Spitze und werden die Meisterschaft im direkten Vergleich unter sich ausmachen. Die übrigen sieben Mannschaften haben alle ein negatives Spielverhältnis.

Der SV Hilkenbrook konnte in der 2. Kreisklasse Herren Nord seine Tabellenführung trotz einer Niederlage gegen den FC Neulehe behaupten; dicht gefolgt vom TV Papenburg, der in der Rückserie bisher alle Spiele gewann. Stark verbessert zeigte sich der FC Neulehe, der sich vom fünften Platz zur Halbserie auf den Rang drei vorgearbeitet hat. BW Papenburg V dagegen fiel vom zweiten auf den fünften Platz zurück. Die 2. Mannschaft des FC Neulehe gewann zwar das Spiel gegen die SG Walchum/Hasselbrock, liegt aber weiterhin am Tabellenende.

Die 3. Herren-Kreisklasse wird weiterhin von der 2. Mannschaft des SV Sparta Werlte dominiert, die nur aufgrund der geringeren Anzahl von Spielen mit 20:2 auf dem dritten Platz liegt. Zurzeit führt Sigiltra Sögel II die Tabelle mit 21:5 Punkten vor Rot-Weiß Heede II (21:7) an. Im Kampf um die Vizemeisterschaft wohl nicht mehr eingreifen wird der TV Papenburg II, der mit 17:9 Zählern auf dem vierten Platz liegt. Ein positives Punkteverhältnis hat noch der SV Aschendorfermoor auf Platz fünf. Die SG Walchum/Hasselbrock verlor bisher alle Spiele und ist nach dem Rückzug von SV Esterwegen III Tabellenletzter.

Die Mannschaft des SV Hilkenbrook ist in der Kreisliga Damen weiterhin auf Erfolgskurs. 14:0 Punkte sind eine eindeutige Bilanz. Anspruch auf den zweiten Platz melden Eintracht Brual (14:6), der SV Aschendorfermoor (10:6) und der SV Rastdorf (9:5) an. Der SV Surwold zog seine Mannschaft Anfang März zurück.

In der Kreisklasse Damen überzeugte der SV Rastdorf III in der Rückrunde und schob sich mit 15:3 Punkten an die Tabellenspitze. Auch gegen den zur Halbserie noch führenden SV Hilkenbrook II gab es nach spannendem Kampf einen knappen 7:5-Sieg. Der SV Langen liegt mit 11:5 Punkten auf Rang drei und könnte durch einen Sieg gegen den Tabellenführer die Meisterschaft noch spannend machen.