Wegen Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz sind zwei Verantwortliche eines Schweinemastbetriebes angeklagt. Symbolfoto: Sven Hoppe/dpa Prozessauftakt um Schweinemast Warum Tierschützer eine Demo vor dem Amtsgericht in Papenburg planen Von Max Brägelmann | 24.01.2023, 15:13 Uhr

Nachdem Aktivisten des Vereins „Deutsches Tierschutzbüro“ im September 2020 schwerwiegende Missstände in einer Schweinemast im nördlichen Emsland aufgedeckt haben, ist am ersten Prozesstag auch eine Demonstration vor dem Amtsgericht in Papenburg geplant.