Mit einem vereinsinternen Kommersabend und einer Ü-40-Party läuten die Mitglieder die Festtage am Freitagabend ein. Der Eintritt für die Party ist frei. Am Samstag treffen sich die Vereinsmitglieder um 14.30 Uhr zur Abholung des amtierenden Königspaares. Der Umzug endet auf dem Festplatz. Dort treten ab 16 Uhr die Cheerleadergruppen des Vereins, die „Strong Girls“, auf. Für die musikalische Unterhaltung sorgt ein Platzkonzert. Um 17.30 Uhr wird der neue Regent, der bereits am 15. Mai ausgeschossen wurde, offiziell proklamiert. Bei den jüngsten Schützen errang Christina Abheiden die Königswürde. Gemeinsam mit Pascal Koop, den sie zu ihrem König erkor, führt sie den Kinderthron an. Der Festball beginnt ab 21 Uhr mit der Band „Sun Beach“.