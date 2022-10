Jan Bleeker hofft auf den Einzug ins Finale von „The Voice of Germany“. Dabei setzt er auf Unterstützung aus seiner Heimatstadt Papenburg. Foto: Britta Kothe up-down up-down Live-Show am 28. Oktober 2022 The Voice of Germany: Jan Bleeker zählt auf Stimmen aus Papenburg Von Britta Kothe | 27.10.2022, 09:59 Uhr

In den bisherigen Runden von „The Voice of Germany“ konnte Jan Bleeker aus Papenburg seinen Coach Rea Garvey von sich überzeugen. Im Halbfinale am Freitag, 28. Oktober 2022, muss er nun die Zuschauer vor dem Bildschirm begeistern, um in das Finale einzuziehen.