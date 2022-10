„The Voice“-Kandidat Jan Bleeker spielt im November ein Konzert in der Alten Kesselschmiede beim Forum Alte Werft. Foto: Britta Kothe up-down up-down Konzert in der Kesselschmiede „The Voice“-Halbfinalist Jan Bleeker tritt in Papenburg auf Von Britta Kothe | 19.10.2022, 06:09 Uhr

Der Musiker Jan Bleeker gibt ein Konzert in der Alten Kesselschmiede. Damit bietet sich kurzfristig die Chance den Halbfinalisten aus der aktuellen Staffel von „The Voice of Germany“ in seiner Heimatstadt Papenburg zu hören.