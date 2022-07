Default Bild FOTO: Archiv up-down up-down Super-Auftrag für Meyer Werft Kommentar: Nicht nur ein Gerücht Von Stefan Prinz | 03.05.2013, 17:33 Uhr

Offiziell ist es ein Gerücht, das derzeit weltweit in der Kreuzfahrtbranche diskutiert wird: Die US-amerikanische Reederei Norwegian Cruise Line will noch in diesem Jahr einen Auftrag für ein 800-Millionen-Schiff aus Papenburg unterschreiben. Es sprechen drei starke Gründe dafür, dass sich dieses Gerücht bewahrheiten wird.