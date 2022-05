Zum 18. Mal lädt der Naturschutzbund Deutschland gemeinsam mit dem bayerischen Landesbund für Vogelschutz zur „Stunde der Gartenvögel“ ein. FOTO: Nabu Vom 13. bis 15. Mai „Stunde der Gartenvögel“: Nabu Emsland/ Grafschaft Bentheim ruft zum Vogelzählen auf Von Insa Pölking | 12.05.2022, 13:13 Uhr

Eine Stunde lang Vögel im Garten, im Park oder am Fenster zählen: Der Naturschutzbund Deutschland (Nabu) sowie der bayerische Landesbund für Vogelschutz (LBV) rufen erneut zur „Stunde der Gartenvögel“ auf. Die Aktion startet im Emsland am Freitag, 13. Mai, und endet am darauffolgenden Sonntag.