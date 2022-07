Der Sportverein Blau-Weiß Papenburg hat Trikotsätze an Straßenkinder in Ghana gespendet. FOTO: Blau-Weiß Papenburg up-down up-down Hilfe für Projekt von Herta Everwien Straßenkinder in Ghana tragen jetzt Trikots von Blau-Weiß Papenburg Von Insa Pölking | 23.07.2022, 07:28 Uhr

Der Sportverein SC Blau-Weiß 94 Papenburg hat ausgemusterte Trikotsätze an Straßenkinder in Ghana übergeben. Damit unterstützen die Sportler ein Projekt der Emderin Herta Everwien in dem afrikanischen Land.