Auf der Straße Am Stadtpark Straßenbau in Papenburg sorgt ab Dienstag für Behinderungen im Zentrum Von Mirco Moormann | 15.09.2023, 10:50 Uhr Foto: Hermann Hinrichs

Eine Ampel regelt in der kommenden Woche am Stadtpark in Papenburg den Verkehr. Betroffen sind nicht nur Auto-, sondern auch Fahrradfahrer und Fußgänger.