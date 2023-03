Die Fahrradstraße Mittelkanal links in Papenburg ist aktuell im Bereich der Kreuzung Flachsmeerstraße für den Autoverkehr gesperrt. Symbolfoto: www.imago-images.de/IlluPics up-down up-down Schaden am Abwassernetz Straße Mittelkanal links in Papenburg wegen Reparatur für Autoverkehr gesperrt Von Jana Probst | 01.03.2023, 11:57 Uhr

Autofahrer müssen in Papenburg kurzfristig Umwege in Kauf nehmen: Die Straße Mittelkanal links musste teilweise gesperrt werden. Grund sind Arbeiten an Abwasserleitungen.