Die Ankunft zweier Störche beobachtete der Heimat- und Bürgerverein Aschendorf am Sonntagmorgen. FOTO: Quelle: HBV Aschendorf / Screenshot: Christian Belling Ankunft vor laufender Kamera Storchenpaar bezieht Nest am Heimathof in Aschendorf Von Christian Belling | 08.03.2022, 16:53 Uhr

Unternehmen „Lisa“ und „Lukas“ etwa einen neuen Anlauf? Nachdem im vergangenen Jahr keines der drei Küken des Storchenpaares überlebte, ist jetzt am Nest am Heimathof in Aschendorf die Ankunft zweier Störche beobachtet worden.