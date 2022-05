Der Volkspark Bokel mit seinen beiden Gewässern (im Hintergrund) soll nun die Heimat der von Karin und Frank Fennen geplanten „Outdoor Werft“ in Papenburg werden. Für Bürgermeisterin Vanessa Gattung (rechts) ein prädestinierter Standort. FOTO: Christian Belling Neues Konzept an neuem Standort Investor verwirft Pläne für „Outdoor Werft“ im Stadtpark Papenburg Von Christian Belling | 13.05.2022, 11:57 Uhr

Der umstrittene Stadtpark ist aus dem Rennen. Und auch der Kletterturm ist Geschichte. An der geplanten „Outdoor Werft“ in Papenburg will Investor Frank Fennen trotzdem festhalten. Ein neuer Standort ist bereits gefunden.