Die Lebenssituation der ausländischen Arbeiter in Papenburg zu verbessern, haben sich der Pastor der evangelischen Gemeinde, Johannes Treblin, und Pfarrer Gerrit Weusthof von der Gemeinde St. Josef im Vosseberg zum Ziel gesetzt. Bei einer gemeinsamen Pressekonferenz kündigten sie an, am Freitag, 26. Juli, um 19 Uhr in der Erlöserkirche bei einer Informationsveranstaltung alle Beteiligten zusammenzubringen: die ausländischen Arbeiter, die Verwaltung, Politik, Vermieter, Unternehmer und Bürger. Möglichst viele Menschen sollten sich dabei einbringen, sagte Weusthof. „Dazu gehört auch, insgesamt genauer hinzuschauen und zu fragen, wie es den Leuten geht, mit denen man zusammenlebt, arbeitet und die man täglich trifft.“