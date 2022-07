Default Bild FOTO: Archiv up-down up-down SPD: Vorhaben in greifbarer Nähe Bald Ampelanlage am Deverhafen in Papenburg? Von PM. | 14.03.2012, 17:52 Uhr

Die SPD-Fraktion im Papenburger Stadtrat begrüßt, dass durch den Beschluss im Kreistag jetzt eine Ampelanlage an der Kreuzung Rheiderlandstraße/Am Deverhafen in greifbare Nähe rückt. Damit werde die Sicherheit an dem Verkehrsknotenpunkt deutlich erhöht, unterstreicht die SPD in einer Pressemitteilung.