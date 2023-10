Mit Photovoltaik und Geothermie Sparkasse Emsland startet Umbau in Papenburg: Darauf müssen sich Kunden einstellen Von Gerd Schade | 01.10.2023, 17:07 Uhr Die Sparkasse Emsland hat mit ihrer Geschäftsstelle am Hauptkanal in Papenburg Großes vor. Foto: Gerd Schade up-down up-down

Die Sparkasse Emsland startet in ihrer Untenender Geschäftsstelle in Papenburg groß angelegte Umbau- und Sanierungsarbeiten. Was bedeutet das für Kunden und Mitarbeiter und was genau hat das Geldinstitut vor?