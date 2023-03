Umgebaut und modernisiert wird nicht nur der Kundenbereich der Sparkasse Emsland am Untenende in Papenburg. Foto: Gerd Schade up-down up-down Geschäftsstelle am Hauptkanal Sparkasse Emsland baut in Papenburg um: Weitere Arztpraxis zieht ein Von Gerd Schade | 20.03.2023, 08:37 Uhr

Die Sparkasse Emsland baut am Untenende in Papenburg groß um. Eine weitere Arztpraxis wird in das Gebäude einziehen. Für den scheidenden Vorstandsvorsitzenden Ludwig Momann schließt sich derweil ein Kreis.