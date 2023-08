Vom 25. bis 29. August 2023 findet wieder der traditionelle Augustmarkt in Papenburg statt. Marktbesucher können sich aber schon vorab die neuen „Augustmarktcoupons“ kaufen, die je Attraktion oder Verzehrangebot eingelöst werden können, wie das Citymanagement mitteilt.

Ein Coupon kostet 50 Cent und hat im Gegenzug einen Wert von einem Euro. Damit sparen Marktbesucher 50 Cent je Kauf und Fahrt und nehmen außerdem automatisch an einer Verlosung teil. Der Coupon kann ab Dienstag, 15. August, an folgenden Verkaufsstellen in Papenburg gekauft werden:

Mehr Informationen: Die Verkaufsstellen: größer als Größer als Zeichen Fun4Kids

Altes Gasthaus Kuhr

Reformhaus Marris

Cut‘n‘Style

Büro Albers

Ceka Centralkaufkaus

Buchhandlung Eissing

Modehaus Böckmann

Optik Sürken

Elektro Rüther

Melboe PHOTOGRAPHY

Zweirad & Tankstelle R. Schomaker

Bäckerei Schute

Jeder Coupon nimmt an Verlosung für Freikarten teil

Den Augustmarktcoupon gibt es in einer Auflage von 10.000 Stück, jeder Coupon ist mit einer einmaligen Losnummer versehen. Einen Tag vor Marktbeginn am Donnerstag, 24. August, werden 10 Losnummern bekannt gegeben, deren Besitzer je fünf Freikarten für ein Fahrgeschäft auf dem Augustmarkt erhalten.

Die Gewinnnummern werden auf der Website papenburglocals.de unter „Deine Stadt“ bekannt gegeben. Die Freikarten können wochentags von 10 bis 18 Uhr und Samstag von 10 bis 14 Uhr im Spielwarengeschäft fun4kids, Hauptkanal rechts 33 am Mühlenplatz, abgeholt und auf dem diesjährigen Augustmarkt eingelöst werden.

Idee stammt aus der Kaufmannschaft

Ideengeber der Aktion ist Georg Kröger, Inhaber des Spielwarengeschäfts fun4kids. „Wir Kaufleute möchten mit dieser Aktion unseren Kunden eine Freude machen, den traditionellen Augustmarkt stärken und natürlich auch für uns und für unsere Geschäfte werben“, berichtet Kröger.

Die „papenburglocals“ präsentieren das Plakat der Verkaufsstellen und den Augustmarktcoupon. Foto: Stadt Papenburg Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

„Wir vom Citymanagement der ‚papenburglocals‘ freuen uns sehr über das Engagement der Kaufmannschaft und des Schaustellervereins. So können wir gemeinsam eine tolle und einfache Aktion ausprobieren und für die Zukunft weiterentwickeln“, bestätigt Citymanager Markus Arens.