Der Tag des offenen Hofes auf dem Papenburger Ökohof St. Josef findet am kommenden Sonntag, 3. September 2023, unter dem Motto „Ökohof, ick bün dorbi“ statt. Dazu haben sich Vorstand und Mitarbeitende vorgenommen, wieder mehr Menschen für eine Mitgliedschaft und das Projekt begeistern zu wollen, wie aus einer Pressemitteilung des Hofes hervorgeht.

Ökohof St. Josef auf der Suche nach neuen Mitgliedern

Der Aktionstag soll demnach um 10.30 Uhr mit einem Gottesdienst unter der Leitung von Pastor Gerrit Weusthof beginnen. Im Anschluss daran stünden den Besuchern eine Reihe von Aktivitäten zur Auswahl, die sich sowohl an Kinder als auch Erwachsene richten. Der Ökohof befindet sich zwischen Papenburg und Neulehe an der Straße Am Seitenkanal 16.

Darunter sollen neben Führungen, auf denen die Anbaumethoden des Hofes erklärt werden, und Informationsständen zur solidarischen Landwirtschaft auch Mitmachaktionen aus dem landwirtschaftlichen Betrieb angeboten werden. Außerdem stehen für die Kinder ein Streichelzoo sowie ein Quiz und verschiedene Spiele auf dem Programm.

Aktionstage bieten zum 27. Mal Einblicke in die Öko-Landwirtschaft

Das Ende des Aktionstages auf dem über 30 Jahre alten Bioland-Betrieb ist dann gegen 16 Uhr angesetzt. Der Tag des offenen Hofes ist eine Veranstaltung im Rahmen der Aktionstage Ökolandbau Niedersachsen.

Im Zuge dieser Veranstaltungsreihe geben Bio-Betriebe in Niedersachsen auf ihren Hoffesten und Märkten den Besuchern Einblicke in den Ökolandbau, bieten Unterhaltung und Kulinarisches aus eigenem Anbau. Die Aktionstage finden zum 27. Mal statt.

Weitere Informationen dazu, wie Besucher den Ökohof und den Aktionstag unterstützen können, gibt unter anderem auf der sozialer-oekohof.de oder telefonisch unter 04968 969670.