An der Spitze des Bestattungshauses Rosendahl in Papenburg stehen Frank (rechts) und Mutter Angelie Rosendahl (2. von Rechts). Foto: Christoph Assies up-down up-down Seit 75 Jahren Familienbetrieb So stellt sich das Bestattungshaus Rosendahl in Papenburg für die Zukunft auf Von Christoph Assies | 01.07.2023, 13:06 Uhr

In dieser Woche feiert das Bestattungshaus Rosendahl in Papenburg 75-jähriges Bestehen. An der Spitze steht Frank Rosendahl - nach dem plötzlichen Tod von Seniorchef Dieter Rosendahl Ende April dieses Jahres jetzt mit seiner Mutter Angelie.