In diesem Artikel erfährst Du: Was hinter „Ist-Luisa-hier?” steckt

Welche Bars und Diskotheken in Papenburg mitmachen

Wie sicher es im Papenburger Nachtleben ist

Wer ausgeht und feiert, will mit Freunden eine gute Zeit verbringen. Doch mit steigendem Alkoholpegel und sinkenden Hemmungen kann sich das sich schnell ins Gegenteil wandeln. Komische Blicke, dumme Sprüche oder sogar körperliche Belästigung sind nicht selten Begleiter im Nachtleben.

Solche Fälle möchte die Kampagne „Luisa ist hier” von der Beratungsstelle Frauen-Notruf Münster nun auch in Papenburg eindämmen. Mit der Frage „Ist Luisa hier?” können sich Betroffene an das Thekenpersonal wenden, um diskret Hilfe zu holen. Das geschulte Personal bringt dann den Betroffenen an einem ruhigen Ort, ruft ein Taxi oder gegebenenfalls die Polizei.

Mit Plakaten, Aufklebern und Flyern weisen die Lokale auf ihre Teilnahme an dem Gewalt-Präventionsprojekt hin.

Hilfsangebot auch bei einem unguten Bauchgefühl

„Es geht dabei nicht nur um sexuelle Belästigung und Übergriffe, sondern auch schon um ein komisches Bauchgefühl. Die Grenzen sind bei jedem einfach anders. Wenn jemand angestarrt wird und sich unwohl fühlt, kann er sich genauso an das Thekenpersonal wenden”, sagt Melanie Schröder, Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Papenburg.

„Die Grenzen sind bei jedem einfach anders“, sagt Melanie Schröder, Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Papenburg. Foto: Judith Bootsmann Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Im Dezember 2022 hatte sie angekündigt, dass die Stadt Papenburg an der Aktion teilnehmen wird. Was hat sich seitdem getan?

Hans-Bernd von Behrens ist Inhaber von der Diskothek „Red River” am Obenende und einer von neun Gastronomen in Papenburg, die an der Kampagne teilnehmen. „Als Inhaber hast du natürlich immer ein Auge auf deine Gäste. Jeder hat da seine eigenen autonomen Regeln, wie er bei sowas interveniert”, sagt von Behrens in Bezug auf sexuelle Belästigung in Bars, Kneipen und Diskotheken. „Die Kampagne vereinheitlicht das einfach und macht es auch für Fremde verständlich.”

Papenburg ist kein gefährliches Pflaster

Der Vorteil ist, dass ,Luisa ist hier´ sehr bekannt ist”, sagt Schröder. Die Hilfsaktion ist der Gleichstellungsbeauftragten zufolge bundesweit in vielen Städten und vereinzelt auch in der Schweiz vertreten.

An „Luisa ist hier” in Papenburg beteiligen sich (von links) Alexander von Behrens, Hans-Bernd von Behrens, Anika von Behrens, Melanie Schröder, Dagmar Kuhr, Nina Vinke, Stephan Tepe und Berny Hoffmann. Foto: Judith Bootsmann Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Auch Nina Vinke von der Präventionsstelle der Polizei in Papenburg unterstützt die Aktion. „Die Kampagne kann sehr gut dazu dienen, das subjektive Sicherheitsempfinden zu stärken”, sagt sie. Objektiv gesehen ist Papenburg nach Einschätzung der Beamtin auch im Hinblick auf das Nachtleben grundsätzlich kein gefährliches Pflaster.

Vinke zufolge wurden in Papenburg im vergangenen Jahr 42 Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung registriert. „Darunter zählt aber sehr vieles”, betont Vinke. So würden unter die Kategorie außer sexuellem Missbrauch und Belästigung beispielsweise auch Beleidigungen auf sexueller Grundlage fallen.

„Wir löschen kein Feuer, sondern wir wässern nur gut, damit es nicht brennt”, sagt von Behrens zum Prinzip von „Luisa ist hier”. Auch ihm gehe es um Prävention und darum, dass sich jeder in seiner Diskothek wohlfühle.

Kritik an Kampagne: Ausrichtung ausschließlich auf Frauen

Dem stimmt auch Dagmar Kuhr, Inhaberin vom Alten Gasthaus Kuhr am Untenende, zu. Sie nimmt ebenfalls an der Aktion teil. „Als Vorsitzende der DEHOGA Papenburg kann ich nur unterstützen, dass alle Betriebe, die mit jungen Menschen arbeiten oder junge Gäste haben, für das Thema sensibilisiert werden”, sagt Kuhr. Der DEHOGA (Deutscher Hotel- und Gaststättenverband) Kreisverband Aschendorf-Hümmling/Papenburg vertritt die Interessen der Gastronomie.

„Bei ,Luisa ist hier´geht es nicht unbedingt nur um den Einzelfall im Nachtleben, sondern es schafft eine Sichtbarkeit für das Thema”, resümiert Schröder. „An dieser Stelle finde ich es etwas schade, dass die Kampagne laut Lizenzvertrag nur auf Frauen begrenzt ist”, sagt die Gleichstellungsbeauftragte. Damit schließe man Männer und Diverse aus, die ebenfalls von sexueller Belästigung betroffen sein können.