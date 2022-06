Auf dem kreuzungsnahen Teil des jetzigen Parkplatzes zwischen B70 (links) und Rathausstraße soll das neue Rathaus errichtet werden. FOTO: Gerd Schade Mit Trauzimmer, Bürgerbüro und Ratssaal So soll das neue Rathaus in Papenburg aussehen Von Gerd Schade | 20.06.2022, 12:02 Uhr

Die Pläne für das neue Rathaus in Papenburg gewinnen an Konturen. Was können die Bürger erwarten und wie soll der Neubau aussehen?