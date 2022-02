FOTO: Christoph Assies Von Kiel nach Hamburg So sieht es an Bord von Meyer-Kreuzfahrtschiff „AIDAcosma“ aus Von Christoph Assies | 25.02.2022, 17:23 Uhr | Update vor 1 Std.

Die „AIDAcosma“ ist bereit für ihre ersten Passagiere. In den vergangenen Tagen arbeiteten die Crew an Bord des auf der Meyer Werft in Papenburg gebauten Kreuzfahrtschiffes auf Hochtouren, um alles für die erste reguläre Kreuzfahrt vorzubereiten.