Die Disney Wish ist von Port Canaveral in den USA zu ihrer Jungfernfahrt aufgebrochen. FOTO: Disney Cruise Line up-down up-down Fotos von Schiff der Meyer Werft „Disney Wish“ auf Jungfernfahrt: So luxuriös ist es an Bord Von Christoph Assies | 15.07.2022, 17:12 Uhr

Das auf der Papenburger Meyer Werft gebaute Kreuzfahrtschiff „Disney Wish“ ist am Donnerstag in Port Canaveral (USA) zu seiner Jungfernfahrt aufgebrochen. So sieht es an Bord aus.