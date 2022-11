Nachdem das Restaurant „Bosporus“ dreieinhalb Monate wegen eines Brandschadens geschlossen war, wird es am 8. November 2022 wiedereröffnet. Foto: Insa Pölking up-down up-down Wiedereröffnung steht an Wegen Brandes renoviert: So sieht das Papenburger Lokal „Bosporus“ jetzt aus Von Insa Pölking | 07.11.2022, 13:41 Uhr

Nachdem das Restaurant „Bosporus“ am Hauptkanal in Papenburg aufgrund eines Brandes dreieinhalb Monate geschlossen war, öffnet das Lokal in Kürze wieder. So ist es der Betreiberfamilie des türkischen Restaurants in der Zwischenzeit ergangen.