Mit den Papenburgern gemeinsam und zwanglos ins Gespräch kommen wollen Lars Zengler und Vanessa Gattung. Foto: Gerd Schade up-down up-down Erstmals „Schnack“ in der Stadthalle So gehen Polizei und Stadt auf Bürger in Papenburg zu Von Gerd Schade | 20.04.2023, 13:29 Uhr

Polizei und Stadt Papenburg üben den Schulterschluss und gehen aktiv auf die Bürger zu: Erstmals laden sie auf einen „Schnack“ in die Stadthalle ein. Wir erklären, was Besucher dort erwartet – und was nicht.