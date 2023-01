Diese Aufnahme haben Tierschützer im Sommer 2020 in einer Mastanlage im nördlichen Emsland gemacht. Am 31. Januar 2023 startet am Amtsgericht in Papenburg die Verhandlung gegen Verantwortliche der Schweinemastanlage.

Archivfoto: Deutsches Tierschutzbüro