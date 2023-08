Die „Papenburger Shooting Days“ wären keine Shooting Days, wenn es nicht auch Vorderlader- und Western-Schießwettkämpfe gäbe. Archivfoto: Hermann-Josef Döbber up-down up-down Am 19. August am Obenende „Shooting Days“: Der Wilde Westen kommt nach Papenburg Von Kristina Roispich | 03.08.2023, 07:37 Uhr

Einmal im Jahr verwandelt sich der Schützenplatz des Schießvereins 1924 in Papenburg in eine Zeltstadt: Zum mittlerweile vierten Mal laden die Veranstalter der „Papenburger Shooting Days“ auf eine Zeitreise in den „Wilden Westen“ am Samstag, 19. August 2023, ein.