Auch es im nördlichen Emsland keine wirklich „gefährlichen Orte“ für junge Frauen gibt, ist es dennoch wichtig, für sexuelle Belästigung zu sensibilisieren. Symbolfoto: Jens Kalaene/dpa up-down up-down Kampagne „Ist-Luisa-hier?” Sexuelle Belästigung kann auch im nördlichen Emsland passieren Meinung – Judith Bootsmann | 05.12.2022, 17:03 Uhr

Sinnvoll, aber nicht notwendig: So lässt sich der Großteil an Reaktionen von Kommunen und Betreibern über die Kampagne „Ist-Luisa-hier?“ zusammenfassen. Eine Umsetzung wäre aber ein Schritt in die richtige Richtung, findet dagegen unsere Kommentatorin.