FOTO: Christoph Assies Drei Chef-Generationen erlebt 50 Jahre: Aschendorferin Wilma Kuper über ihre Arbeit im Schuhhaus Klahsen Von Christoph Assies | 01.04.2022, 06:01 Uhr

Vor 50 Jahren begann für die Aschendorferin Wilma Kuper am 1. April ein langes Arbeitsleben, als sie an einem „langen Samstag“ ihre Ausbildung zur Verkäuferin im Schuhhaus Klahsen in Aschendorf begann. 50 Jahre später arbeitet sie immer noch für das Familienunternehmen.