Ein grüner Algenteppich hat sich in einigen Bereichen auf die Oberfläche des Stadtpark-Sees in Papenburg gelegt. FOTO: Christian Belling Sind Fische in Gefahr? See im Stadtpark Papenburg: Daher kommt der grüne Teppich Von Christian Belling | 13.07.2022, 15:41 Uhr

Appetitlich ist der Anblick nicht, den die Gewässeroberfläche in einigen Bereichen des Stadtparksees in Papenburg aktuell bereithält. Was hat es mit dem grünen Teppich auf sich?