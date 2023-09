Der Motorradfahrer ist nach Angaben der Polizei am Samstagnachmittag in Papenburg genau in dem Augenblick gegen die Seeschleuse gefahren, in dem die Schleuse geöffnet wurde. Der Biker fällt daraufhin mit dem Motorrad ins Wasser.

Biker bricht sich beim Unfall ein Bein

Zeitgleich wollte ein Schiff die Schleuse passieren. Ein Matrose von diesem Schiff beobachtet den Unfall, springt ins Wasser und rettet den Motorradfahrer. Laut der Erstmeldung der Polizei brach sich der Motorradfahrer bei dem Unfall ein Bein.

* Bei Vorliegen weiterer Informationen wird diese Meldung aktualisiert.