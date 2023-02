An beiden an dem Unfall beteiligten Autos entstand ein erheblicher Sachschaden. Foto: Stadt Papenburg/Feuerwehr up-down up-down Vorfahrt missachtet Schwerer Unfall auf Zufahrt zur Meyer Werft in Papenburg Von Christian Belling | 22.02.2023, 18:04 Uhr

Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich am Mittwochnachmittag auf der Rheiderlandstraße in Höhe der Meyer Werft in Papenburg ereignet.