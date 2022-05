Extreme Gewitter werden am Freitag über dem Emsland erwartet. FOTO: Andreas Rosar/Andreas Rosar Fotoagentur-Stuttgart/dpa (Symbolfoto) Starkregen und Sturm Nächste Gewitterfront rollt auf das Emsland zu Von Kristina Müller | 20.05.2022, 08:17 Uhr

Nachdem das Emsland am Donnerstag vom Unwetter nicht ganz so schwer getroffen wurde, zieht am Freitag aber schon das nächste auf.