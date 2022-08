In Esterwegen brach in der Nacht ein Feuer aus (Symbolbild). FOTO: Philipp von Ditfurth/dpa up-down up-down Schuppen gerät in Brand Feuer in Esterwegen: Flammen greifen auf Wohnhaus über Von Alexander Kruggel | 25.08.2022, 05:52 Uhr

In der Nacht zu Donnerstag ist in der Straße Brink in Esterwegen ein Feuer in einem Metall-Schuppen ausgebrochen. Die Ursache für den Brand ist bislang unklar.