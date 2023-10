Von Bunde sind die Orte nur eine Viertel- beziehungsweise eine halbe Stunde Autofahrt entfernt: In Beerta und Oude Pekela hat die Polizei nun reagiert, um die Gewalt in den Griff zu kriegen. Schüsse und Explosionen hatte es in der jüngsten Vergangenheit gegeben. Wie das Dagblad van het Noorden berichtet, habe das Justizministerium aus Sicherheitsgründen Kameras aufgestellt. Die Gefahr von Anschlägen und Schießereien sei weiterhin unvermindert, heißt es weiter.

Seit einigen Monaten tobt in der Provinz Groningen und der Stadt ein Konflikt in der kriminellen Szene. Am vergangenen Dienstag sind zwei Einwohner von Tilburg (beide 19 Jahre alt) wegen möglicher Beteiligung an der Explosion im Spieleladen in Winschoten verhaftet worden. Für weitere Anschläge in Winschoten, Groningen und Oude Pekela hat die Polizei noch keine Verdächtigen festnehmen können.

Sicherheit verstärkt

Auf eine Anfrage des Dagblads habe ein Sprecher der Staatsanwaltschaft sich nicht weiter zum Grund für die Platzierung der Kameras äußern wollen, heißt es weiter. Die Entscheidung gehe auf die Untersuchung einer Reihe von gewalttätigen Vorfällen zurück, habe es geheißen.

Es hat bereits vorher einige Sicherheitsvorkehrungen gegeben. So hatte Jaap Kuin, der Bürgermeister der Gemeinde Pekela, aus Sicherheitsgründen den Friseursalon und das Nagelstudio in der Feiko Clockstraat geschlossen. Diese waren Ziel von Explosionen geworden.