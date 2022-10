Studien belegen, dass sich Abiturienten aus nichtakademischen Elternhäusern seltener für ein Studium entscheiden. Dies liegt oftmals vor allem daran, dass sie nur selten eine Ansprechperson haben, die sich im deutschen Hochschulsystem auskennt. Auch Jugendliche mit Migrationshintergrund stoßen auf Schwierigkeiten, selbst wenn ihre Eltern im Ausland studiert haben, denn oftmals hilft dies den Kindern wenig, sich im deutschen Bildungssystem zurechtzufinden.

Um diesen Schülern zu helfen, haben die „Stiftung der Deutschen Wirtschaft“, die „Deutsche Bank-Stiftung“ und die „Accenture-Stiftung“ das sogenannte Studienkompass-Programm ins Leben gerufen. Es soll den Schülern ermöglichen, sich mit anderen Jugendlichen, die sich in einer ähnlichen Situation befinden, auszutauschen und sich gegenseitig zum Studium zu ermutigen.

Das Programm richtet sich an Schüler, die ihr vorletztes Schuljahr beginnen, denn schon dort ist eine gezielte Beratung notwendig. Die Förderung dauert drei Jahre, beinhaltet also auch das erste Studienjahr. Doch es gibt auch die Möglichkeit, ein Jahr auszusetzen, falls nach dem Abitur ein Auslandsjahr oder ein Freiwilliges Soziales Jahr absolviert werden soll.

Medine Kara, Schülerin des Jahrgangs 13 am Gymnasium Papenburg, befindet sich bereits im zweiten Förderjahr. Sie gehört zur ersten Regionalgruppe Niedersachsens, die 2009 gegründet wurde. Medine berichtet: „Neben Unternehmens- und Universitätsbesuchen werden auch sogenannte Coachings durchgeführt, in denen professionelle Studienberater in Zusammenarbeit mit den Schülern ihre Stärken und Interessen untersuchen.“ Auch Professoren und Unternehmen würden eingeladen, um den Schülern Einblicke in ihre Arbeit zu gewähren.

Auch Stefanie Kässens, angehende Abiturientin des Papenburger Mariengymnasiums, ist von den Vorteilen, die das Programm bietet, überzeugt. „Anfangs bestand die Regionalgruppe Niedersachsen aus Gruppen der Standorte Delmenhorst, Cloppenburg und Papenburg. Das Interesse ist aber so sehr gestiegen, dass Papenburg im letzten Jahr eine eigene Regionalgruppe gebildet hat. Das ist sehr schön, und deshalb möchten wir, dass auch dieses Jahr wieder viele Schüler aus Papenburg und Umgebung sich für das Programm bewerben.“

Die Bewerbungsphase für das Jahr 2011 richtet sich an Schüler, die im Jahr 2013 ihr Abitur machen, sich momentan also in der zehnten Klasse befinden. Für die Bewerbung müssen Interessierte sich zunächst online registrieren. Daraufhin müssen eine Einverständniserklärung der Eltern und ein Empfehlungsschreiben von einem Lehrer des Schülers eingereicht werden. Ist das erledigt, wird der Bewerber zu einem speziell für den Studienkompass konzipierten Auswahltest eingeladen. Der Test dient dazu, die Lernfähigkeit einzuschätzen, aber auch zu erfahren, wie der Bewerber seine eigenen Kompetenzen bewertet. Im Anschluss erhält jeder Bewerber, unabhängig davon, ob er aufgenommen wurde, eine ausführliche Auswertung seiner Kompetenzen und auch Schwächen.

Die aktuelle Bewerbungsrunde läuft noch bis zum 13. März. Weitere Informationen können auf im Internet unter der Adresse www.studien kompass.de abgerufen werden.