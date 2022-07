Den Prozess des Schiffsbaus hat der Künstler H.D. Tylle in einem Ölgemälde festgehalten. Hier zu sehen ist der Rumpf der Galaxy, die 1996 für die Reederei Celebrity Cruises bei der Meyer Werft gefertigt wurde. FOTO: Britta Kothe up-down up-down Ausstellung auf Gut Altenkamp Schiffsbau in Ölfarben: Produktion bei Meyer Werft in Gemälden festgehalten Von Britta Kothe | 29.07.2022, 17:47 Uhr

Der Maler „H.D. Tylle“ (68) hat seine Feldstaffelei inmitten der Docks der Meyer Werft in Papenburg und bei UPM Nordland Papier in Dörpen gestellt und so einen exklusiven Blick in die Produktion werfen dürfen. Wir zeigen erste Bilder der Ausstellung.