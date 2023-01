Wie ein Beiboot wirkt die „Gesine“, die hier entlang der „Carnival Jubilee“ manövriert wird, im Vergleich zu dem Ozeanriesen. Foto: Gerd Schade up-down up-down Schiff in Papenburg am Haken Tradition schwebt neben Moderne: „Gesine“ verlässt Meyer Werft Von Gerd Schade | 27.01.2023, 16:30 Uhr | Update vor 1 Std.

So ist wohl noch kein Schiff in Gänze durch eine Halle der Meyer Werft manövriert worden: Am Haken eines Krans wurde die „Gesine von Papenburg“ nach einer Generalüberholung am Freitag „ausgedockt“.