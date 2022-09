Die Feuerwehr musste zu einer Firma in die Friesenstraße ausrücken. Symbolfoto: imago images/xcitepress/christian essler up-down up-down Technischer Defekt Schaltkasten bei Firma in Papenburg in Brand geraten Von Kristina Roispich | 28.09.2022, 09:00 Uhr

Bei einer Firma in der Friesenstraße in Papenburg ist am Dienstagvormittag ein Schwelbrand ausgebrochen.